Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 27 Aralık Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Çok Güzel Hareketler 2, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar ve Düşler Bahçesi yapımları izleyici karşısına çıktı. Peki, 27 Aralık 2024 Cuma reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…