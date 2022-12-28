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REYTİNG SONUÇLARI 27 Aralık 2022 Salı | Total ve AB dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sıralamasında birinci oldu?

Reyting sonuçları bekleniyor! 27 Aralık dünün reyting sonuçları ile hangi dizi birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları diziseverlerin gündeminde yer alıyor. 27 Aralık Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları dünün reyting sonuçlarında zirvede yer almak için yarıştı. İşte, 27 Aralık 2022 dünün reyting sonuçları...

Giriş: 28.12.2022 - 08:09 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 27 Aralık reyting sonuçları, Salı akşamı ekrana gelen yapımların Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 27 Aralık Salı akşamı; Show TV'de Baba, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, FOX TV'de Bir Peri Masalı, Star TV'de Gecenin Ucunda, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, TRT 1'de Yürek Çıkmazı dizileri ekrana gelirken TV8 ekranlarında ise MasterChef Türkiye programı yeni bölümüyle yayınlandı. Dizi, film ve yarışma programları dünün reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı.  İşte, 27 Aralık dünün reyting sıralamasında birinci olan yapım...

  • DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    27 Aralık Salı akşamı ekrana gelen yapımların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

  • TOTAL REYTİNG SONUÇLARI - 27 ARALIK 2022

    27 Aralık 2022 Salı akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları yayınlandığında haberimizde yer alacak.

  • GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI

    1 – Esra Erol'da

    2 – Ben Bu Cihana Sığmazam

    3 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

    AB REYTİNG SIRALAMASI

    1 – Ana Haber

    2 – Üç Kız Kardeş

    3 – Yürek Çıkmazı

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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