27 Aralık reyting sonuçları, Salı akşamı ekrana gelen yapımların Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 27 Aralık Salı akşamı; Show TV'de Baba, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, FOX TV'de Bir Peri Masalı, Star TV'de Gecenin Ucunda, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, TRT 1'de Yürek Çıkmazı dizileri ekrana gelirken TV8 ekranlarında ise MasterChef Türkiye programı yeni bölümüyle yayınlandı. Dizi, film ve yarışma programları dünün reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. İşte, 27 Aralık dünün reyting sıralamasında birinci olan yapım...