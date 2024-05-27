Reyting sonuçları açıklandı! 26 Mayıs Pazar günü en çok ne izlendi?
Reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Dün televizyonda Kirli Sepeti, Yargı, Çok Güzel Hareketler 2, Teşkilat, Survivor All Star 2024 ve En Büyük Şaban gibi birçok yapım vardı. Peki, seyircilerin tercihi ne oldu, dün en çok ne izlendi? İşte, 26 Mayıs Pazar AB ve total reyting sonuçları...
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Dün akşam Kirli Sepeti, Yargı, Çok Güzel Hareketler 2, Teşkilat, Survivor All Star 2024 ve En Büyük Şaban gibi birçok yapım seyirci ile buluştu. Ancak aralarından bazıları reyting sonuçlarında galibiyet elde edebildi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 26 Mayıs 2024 Pazar AB ve total reyting sonuçları...
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26 MAYIS 2024 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Teşkilat - TRT 1
Kirli Sepeti - NOW
Survivor All Star - TV8
Yargı - KANAL D
Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
Yargı Veda - KANAL D
Kirli Sepeti Özet - NOW
Teşkilat Özet - TRT 1
Show Ana Haber
Kim Milyoner Olmak İster - ATV
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26 MAYIS 2024 AB REYTİNG SONUÇLARI
Teşkilat Özet - TRT 1
Yargı - KANAL D
Survivor All Star - TV8
Galatasaraylı Futbolcu Mauro Icardi/ açıklama yapıyor - TRT SPOR
Yargı Veda - KANAL D
Galatasaraylı Futbolcu Berkan Kutlu açıklama yapıyor - TRT SPOR
Galatasaraylı Futbolcu Muslera açıklama yapıyor - TRT SPOR
Galatasaraylı Futbolcu Kerem Aktürkoğlu açıklama yapıyor - TRT SPOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklama yapıyor - TRT SPOR
Kim Milyoner Olmak İster - ATV
Stadyum - TRT SPOR
Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
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