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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 26 Mayıs 2024: Pazar günü AB ve total reytinglerde kim birinci oldu Kirli Sepeti, Yargı, Survivor, Teşkilat

        Reyting sonuçları açıklandı! 26 Mayıs Pazar günü en çok ne izlendi?

        Reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Dün televizyonda Kirli Sepeti, Yargı, Çok Güzel Hareketler 2, Teşkilat, Survivor All Star 2024 ve En Büyük Şaban gibi birçok yapım vardı. Peki, seyircilerin tercihi ne oldu, dün en çok ne izlendi? İşte, 26 Mayıs Pazar AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 07:54 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:49
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        • 1

          Dün akşam Kirli Sepeti, Yargı, Çok Güzel Hareketler 2, Teşkilat, Survivor All Star 2024 ve En Büyük Şaban gibi birçok yapım seyirci ile buluştu. Ancak aralarından bazıları reyting sonuçlarında galibiyet elde edebildi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 26 Mayıs 2024 Pazar AB ve total reyting sonuçları...

        • 2

          26 MAYIS 2024 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Teşkilat - TRT 1

          Kirli Sepeti - NOW

          Survivor All Star - TV8

          Yargı - KANAL D

          Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

          Yargı Veda - KANAL D

          Kirli Sepeti Özet - NOW

          Teşkilat Özet - TRT 1

          Show Ana Haber

          Kim Milyoner Olmak İster - ATV

        • 3

          26 MAYIS 2024 AB REYTİNG SONUÇLARI

          Teşkilat Özet - TRT 1

          Yargı - KANAL D

          Survivor All Star - TV8

          Galatasaraylı Futbolcu Mauro Icardi/ açıklama yapıyor - TRT SPOR

          Yargı Veda - KANAL D

          Galatasaraylı Futbolcu Berkan Kutlu açıklama yapıyor - TRT SPOR

          Galatasaraylı Futbolcu Muslera açıklama yapıyor - TRT SPOR

          Galatasaraylı Futbolcu Kerem Aktürkoğlu açıklama yapıyor - TRT SPOR

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklama yapıyor - TRT SPOR

          Kim Milyoner Olmak İster - ATV

          Stadyum - TRT SPOR

          Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

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