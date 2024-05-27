Dün akşam Kirli Sepeti, Yargı, Çok Güzel Hareketler 2, Teşkilat, Survivor All Star 2024 ve En Büyük Şaban gibi birçok yapım seyirci ile buluştu. Ancak aralarından bazıları reyting sonuçlarında galibiyet elde edebildi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 26 Mayıs 2024 Pazar AB ve total reyting sonuçları...