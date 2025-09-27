Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 26 EYLÜL 2025: Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Aşk ve Gözyaşı... Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 26 Eylül 2025: Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Aşk ve Gözyaşı dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Teşkilat ve Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümü yayınlanırken; Adalet 2 filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 26 Eylül 2025 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...

        Giriş: 27.09.2025 - 11:32 Güncelleme: 27.09.2025 - 11:32
        • 1

          26 Eylül Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar ve ATV’de Aşk ve Gözyaşı dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1’de Teşkilat ve Now TV’de Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümleri ekranlara geldi. Star TV’de ise Adalet 2 filmi yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB ve ABC1 sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 26 Eylül 2025 reyting sonuçları sıralaması…

        • 2

          26 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          26 Eylül 2025 reyting sonuçları açıklandı.

          Total grubunda günün galibi Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti oldu.

          AB grubunda da Kızılcık Şerbeti zirvede yer alırken, MasterChef Türkiye üçüncü sıraya oturdu.

          ABC1 grubunda da tablo değişmedi. Kızılcık Şerbeti birinci olurken, MasterChef Türkiye ilk üçte yer aldı.

          Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          26 EYLÜL 2025 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

          Kızılcık Şerbeti – Show TV

          Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

          MasterChef Türkiye – TV8

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Arka Sokaklar – Kanal D

          Esra Erol’da – ATV

          Aşk ve Gözyaşı – ATV

          MasterChef Türkiye Özet – TV8

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          Show Ana Haber – Show TV

        • 4

          26 EYLÜL 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

          Kızılcık Şerbeti – Show TV

          Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

          MasterChef Türkiye – TV8

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Arka Sokaklar – Kanal D

          Aşk ve Gözyaşı – ATV

          MasterChef Türkiye Özet – TV8

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          Esra Erol’da – ATV

          Show Ana Haber – Show TV

        • 5

          26 EYLÜL 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Kızılcık Şerbeti – Show TV

          Arka Sokaklar – Kanal D

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Esra Erol’da – ATV

          Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

          MasterChef Türkiye – TV8

          Arka Sokaklar (Özet) – Kanal D

          Show Ana Haber – Show TV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          Aşk ve Gözyaşı – ATV

