Reyting sonuçları 26 Eylül 2025: Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Aşk ve Gözyaşı dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Teşkilat ve Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümü yayınlanırken; Adalet 2 filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 26 Eylül 2025 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...
26 Eylül Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar ve ATV’de Aşk ve Gözyaşı dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1’de Teşkilat ve Now TV’de Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümleri ekranlara geldi. Star TV’de ise Adalet 2 filmi yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB ve ABC1 sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 26 Eylül 2025 reyting sonuçları sıralaması…
26 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
26 Eylül 2025 reyting sonuçları açıklandı.
Total grubunda günün galibi Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti oldu.
AB grubunda da Kızılcık Şerbeti zirvede yer alırken, MasterChef Türkiye üçüncü sıraya oturdu.
ABC1 grubunda da tablo değişmedi. Kızılcık Şerbeti birinci olurken, MasterChef Türkiye ilk üçte yer aldı.
Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;
26 EYLÜL 2025 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
MasterChef Türkiye – TV8
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Arka Sokaklar – Kanal D
Esra Erol’da – ATV
Aşk ve Gözyaşı – ATV
MasterChef Türkiye Özet – TV8
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Show Ana Haber – Show TV
26 EYLÜL 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
MasterChef Türkiye – TV8
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Arka Sokaklar – Kanal D
Aşk ve Gözyaşı – ATV
MasterChef Türkiye Özet – TV8
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Esra Erol’da – ATV
Show Ana Haber – Show TV
26 EYLÜL 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Arka Sokaklar – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol’da – ATV
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
MasterChef Türkiye – TV8
Arka Sokaklar (Özet) – Kanal D
Show Ana Haber – Show TV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Aşk ve Gözyaşı – ATV