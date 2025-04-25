Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 24 Nisan Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Trabzonspor - Göztepe maçı, Sahipsizler, Survivor ve Düşler Bahçesi yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 24 Nisan 2025 Reyting sonuçları AB ve Total tablosu...