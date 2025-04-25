Reyting sonuçları 24 Nisan 2025: İşte AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi olan yapım
Dün akşam kuşağında Show TV'de Siyah Kalp, Kanal D'de İnci Taneleri, Now TV'de Hudutsuz Sevda, ATV'de Trabzonspor - Göztepe maçı, TV8'de Survivor yapımları yayınlandı. Star TV'de Sahipsizler dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken, TRT 1'de Düşler Bahçesi filmi izleyici karşısına çıktı. Dünün reyting sonuçları ile 24 Nisan Perşembe günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 24 Nisan 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
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Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 24 Nisan Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Trabzonspor - Göztepe maçı, Sahipsizler, Survivor ve Düşler Bahçesi yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 24 Nisan 2025 Reyting sonuçları AB ve Total tablosu...
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24 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
24 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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24 NİSAN 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
Trabzonspor - Göztepe Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması (ATV)
İnci Taneleri (Kanal D)
İnci Taneleri (Özet) (Kanal D)
Esra Erol'da (ATV)
Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (NOW)
Hudutsuz Sevda (NOW)
Survivor (TV8)
Siyah Kalp (Show TV)
ATV Ana Haber (ATV)
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24 NİSAN 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Trabzonspor - Göztepe Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması (ATV)
Esra Erol'da (ATV)
Hudutsuz Sevda (NOW)
Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)
İnci Taneleri (Kanal D)
ATV Ana Haber (ATV)
Siyah Kalp (Show TV)
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (NOW)
Survivor (TV8)
Hudutsuz Sevda (Özet) (NOW)
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