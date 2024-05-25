Dün birçok yapım gündüz ve akşam kuşağında seyirci ile buluştu. Kızılcık Şerbeti, Kara Ağaç Destanı, Yalı Çapkını, Gaddar, ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 24 Mayıs 2024 Cuma AB ve total reyting sonuçları...