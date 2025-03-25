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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 24 Mart 2025 tablosu: Kızıl Goncalar, Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... AB ve Total'de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı! 24 Mart 2025 Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci kim oldu?

        Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Kızıl Goncalar, Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor, Güldür Güldür Show, Hababam Sınıfı Tatilde, Venom: Zehirli Öfke 2 günün birincisi olmak için mücadele etti. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 24 Mart 2025 Reyting sonuçları ile Total ve AB sıralamasında birinci olan yapım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 08:00 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:11
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        • 1

          24 Mart Pazartesi akşamı Now TV’de Kızıl Goncalar, Kanal D’de Uzak Şehir, TRT 1’de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, TV8’de Survivor, Show TV’de3 Güldür Güldür Show, Star TV’de Hababam Sınıfı Tatilde, ATV’de Venom: Zehirli Öfke 2 yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 24 Mart 2025 Reyting sonuçları sıralaması…

        • 2

          24 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          24 Mart 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          24 MART 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Uzak Şehir KANAL D

          2 Uzak Şehir (Özet) KANAL D

          3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          4 Kızıl Goncalar NOW

          5 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          6 Esra Erol'da ATV

          7 Survivor TV8

          8 Kanal D Ana Haber KANAL D

          9 Kızıl Goncalar (Özet) NOW

          10 Show Ana Haber SHOW TV

        • 4

          24 MART 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Uzak Şehir KANAL D

          2 Uzak Şehir (Özet) KANAL D

          3 Esra Erol'da ATV

          4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          5 Survivor TV8

          6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          7 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1

          8 Kızıl Goncalar NOW

          9 Gelin KANAL 7

          10 Atv Ana Haber ATV

        • 5
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