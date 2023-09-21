20 Eylül reyting sonuçları günü ekrana gelen yapımların ardından merak ediliyor. MasterChef All Star, Çöp Adam ve Dönence gibi yapımlar reyting yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.