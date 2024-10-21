20 Ekim Pazar akşamı Show TV’de Deha, TRT 1’de Teşkilat, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV'de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8’de MasterChef Türkiye ve NOW TV’de Kirli Sepeti ekranlara geldi. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 20 Ekim 2024 Reyting sonuçları sıralaması…