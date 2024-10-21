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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 20 EKİM 2024: Deha, Teşkilat, Kirli Sepeti... Dünün reyting sonuçları açıklandı! İşte Total, AB sıralaması birincisi!

        Reyting sonuçları 20 Ekim 2024: İşte dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında birinci olan yapım!

        Dün gündüz kuşağında birçok program ekranlara geldi. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar izleyicisiyle buluştu. Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, Kanal D'de Arka Sokaklar, Now TV'de Kirli Sepeti, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye yayınlandı. Peki, 20 Ekim reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralaması birincisi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 07:26 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:08
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        • 1

          20 Ekim Pazar akşamı Show TV’de Deha, TRT 1’de Teşkilat, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV'de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8’de MasterChef Türkiye ve NOW TV’de Kirli Sepeti ekranlara geldi. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 20 Ekim 2024 Reyting sonuçları sıralaması…

        • 2

          20 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          20 Ekim 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          20 EKİM 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Teşkilat TRT 1

          2 Deha SHOW TV

          3 Deha (Özet) SHOW TV

          4 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          5 MasterChef Türkiye TV8

          6 Teşkilat (Özet) TRT 1

          7 Show Ana Haber SHOW TV

          8 Kirli Sepeti (Özet) NOW

          9 Kirli Sepeti NOW

          10 Haber Önü SHOW TV

        • 4

          20 EKİM 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Teşkilat TRT 1

          2 Deha SHOW TV

          3 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          4 MasterChef Türkiye TV8

          5 Kirli Sepeti NOW

          6 Teşkilat (OZET) TRT 1

          7 Deha (Özet) SHOW TV

          8 Kirli Sepeti (Özet) NOW

          9 Show Ana Haber SHOW TV

          10 Kanal D Ana Haber KANAL D

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