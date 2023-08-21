Reytinglerde zirve yarışı! 20 Ağustos AB ve total reyting sonuçları
Reytinglerde pazar yarışı... Reyting sonuçları 20 Ağustos Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle ekrana gelen filmler reyting sıralamasında öne çıktı.Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 20 Ağustos AB ve total reyting sonuçları...
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20 Ağustos Pazar günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Yaz Şarkısı ve MasterChef All Star gibi yapımlar reyting yarışında zirveyi zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
Sonuçlar henüz açıklanmadı. 20 Ağustos reyting sonuçları açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
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20 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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20 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI
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