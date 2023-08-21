20 Ağustos Pazar günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Yaz Şarkısı ve MasterChef All Star gibi yapımlar reyting yarışında zirveyi zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. 20 Ağustos reyting sonuçları açıklandığında sizlerle paylaşacağız.