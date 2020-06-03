REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 2 HAZİRAN 2020 SALI

2 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli olur olmaz, detaylar haberimizde yer alacak.