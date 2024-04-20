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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 19 Nisan: Cuma günü AB ve total reytinglerde kim birinci oldu Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Gaddar

        19 Nisan reyting sonuçları açıklanıyor! Dün en çok ne izlendi?

        Reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Dün televizyonda Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar ve Arka Sokaklar gibi birçok yapım vardı. Ancak sadece bazıları zirveye oturabildi. İşte, 19 Nisan Cuma AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 08:23 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:23
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        • 1

          Dün birçok yapım gündüz ve akşam kuşağında seyirci ile buluştu. Kızılcık Şerbeti, Kara Ağaç Destanı, Yalı Çapkını, Gaddar ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 19 Nisan Cuma AB ve total reyting sonuçları...

        • 2

          19 NİSAN CUMA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Kızılcık Şerbeti - SHOW TV

          Yalı Çapkını - STAR TV

          Kızılcık Şerbeti Özet - SHOW TV

          Survivor All Star - TV8

          Gaddar - NOW

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

          Esra Erol'da - ATV

          Yalı Çapkını Özet - STAR TV

        • 3

          19 NİSAN CUMA AB REYTİNG SONUÇLARI

          Kızılcık Şerbeti - SHOW TV

          Kızılcık Şerbeti Özet - SHOW TV

          Yalı Çapkını - STAR TV

          Survivor All Star - TV8

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

          Gaddar - NOW

          Kara Ağaç Destanı - TRT1

          SHOW TV Ana Haber

          Survivor All Star Özet - TV8

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
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