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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 18 Ocak Perşembe: AB ve total sıralamaya göre dün hangi dizi, film, program birinci oldu, en çok izlendi?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! Dün en çok ne izlendi?

        Reyting sonuçlarında rekabet sürüyor. Dün akşam gündüz ve gece kuşağında birçok dizi, film vardı; ekrana gelen tüm yapımlar reyting için birbirleriyle yarıştı. Gönül Dağı, Kara, Aldatmak gibi diziler yeni bölümüyle seyirci ile buluştu. Peki, 18 Ocak Perşembe reytinglerde kim birinci oldu? İşte, reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 08:44 Güncelleme: 19.01.2024 - 08:44
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        • 1

          Reyting sonuçları 18 Ocak Perşembe... Dün akşam ekranlarda birçok yapım vardı. Aldatmak, Kara, Gönül Dağı gibi dizilerin yanı sıra Mandıra Filozofu ve Aile Arasında gibi yerli filmler de yayınlandı. Peki, dün 18 Ocak Perşembe günü reytinglerde kim birinci oldu? İşte, reyting sonuçları 18 Ocak Perşembe...

        • 2

          18 OCAK PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz gelmedi. Gelince haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          18 OCAK PERŞEMBE AB REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz gelmedi. Gelince haberimize ekleyeceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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