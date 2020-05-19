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Reyting sonuçları 18 Mayıs 2020! Pazartesi dizi reyting sıralamasında birinci hangisi oldu? AÇIKLANDI

Reyting sonuçları sıralaması için bekleyiş sona erdi. Pazartesi akşamları dizi olarak Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma ve Zalim İstanbul yeni bölümleriyle ekranlara geliyordu. Yarışma olarak da Survivor ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında çekimlerine ara verilen bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Reytingler Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. İşte 18 Mayıs 2020 Pazartesi reyting sonuçları sıralaması

19.05.2020 - 11:13 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 18 MAYIS 2020 PAZARTESİ

    18 Mayıs tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oldu. İşte Pazartesi reyting sonuçları sıralaması...

  • TOTAL REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE 10 PROGRAM

    1 SURVIVOR TV8

    2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

    3 ESRA EROL'DA ATV

    4 SHOW ANA HABER SHOW TV

    5 SURVIVOR EKSTRA TV8

     

  • 6 YOL ARKADASIM (T.S) SHOW TV

    7 ATV ANA HABER ATV

    8 ESKI KOYE YENI ADET (T.S) FOX

    9 KANAL D ANA HABER KANAL D

    10 EKSI ELMALAR (T.S) KANAL D

  • AB REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE İLK 10 PROGRAM

    1 SURVIVOR TV8

    2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

    3 SURVIVOR EKSTRA TV8

    4 YOL ARKADASIM (T.S) SHOW TV

    5 ESKI KOYE YENI ADET (T.S) FOX

     

  • 6 ESRA EROL'DA ATV

    7 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX

    8 ATV ANA HABER ATV

    9 YOL ARKADASIM (T.S) (TKR) SHOW TV

    10 EKSI ELMALAR (T.S) KANAL D

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