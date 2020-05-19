REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 18 MAYIS 2020 PAZARTESİ

18 Mayıs tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oldu. İşte Pazartesi reyting sonuçları sıralaması...