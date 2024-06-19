Reyting sonuçları açıklanıyor! 18 Haziran Salı günü en çok ne izlendi?
Reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Dün televizyonda Güldür Güldür Show, Uefa Euro 2024 maçları, Masterchef gibi birçok yapım vardı. Ancak sadece bazıları zirveye oturabildi. İşte, 18 Haziran Salı AB ve total reyting sonuçları...
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Dün Güldür Güldür Show, Uefa Euro 2024 maçları, Masterchef gibi yapımların yanı sıra; Mahalleden Arkadaşlar, Sen Kiminle Dans Ediyorsun ve Orman Çocuğu gibi birçok film yayınlandı. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 18 Haziran 2024 Salı AB ve total reyting sonuçları...
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18 HAZİRAN SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
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18 HAZİRAN SALI AB REYTİNG SONUÇLARI
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