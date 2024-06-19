Dün Güldür Güldür Show, Uefa Euro 2024 maçları, Masterchef gibi yapımların yanı sıra; Mahalleden Arkadaşlar, Sen Kiminle Dans Ediyorsun ve Orman Çocuğu gibi birçok film yayınlandı. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 18 Haziran 2024 Salı AB ve total reyting sonuçları...