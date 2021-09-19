18 Eylül reyting sonuçları... AB ve total sıralama tablosu Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

18 Eylül reyting sonuçları henüz belli oldmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız. Geçtiğimiz hafta Cumaretsi gününe ait 11 Eylül reytingf sonuçları ise şu şekilde: