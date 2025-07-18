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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 17 Temmuz 2025: Çift Kişilik Oda, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye... AB ve Total'de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 17 Temmuz 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında her gün birbirinden farklı türlerde film, dizi, program ve yarışma seyirci ile buluşuyor. Ancak bu yapımlardan sadece birkaçı AB ve Total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, dün en çok ne izlendi, reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 17 Temmuz 2025 AB ve Total reyting sıralamasına göre dün en çok izlenen 10 yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 08:10 Güncelleme: 18.07.2025 - 08:10
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        • 1

          Perşembe günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı program, dizi, film ve yarışma seyirci ile buluştu. Bu yapımlardan biri reytinglerde birinci olurken, bazıları reyting sıralamasında ilk 10’a giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 17 Temmuz 2025 Total ve AB reyting sonuçları sıralaması...

        • 2

          17 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          17 Temmuz Perşembe günü Kanal D’de Şirinler 2 ve Star TV’de Hababam Sınıfı Güle Güle filmleri yayınlandı.

          TRT 1’de Gönül Dağı ve Show TV’de Güldür Güldür Show yapımları tekrar bölümleriyle ekranlara geldi.

          Now TV’de Çift Kişilik Oda dizisi, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

          Ancak 17 Temmuz 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

        • 3

          17 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          17 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

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