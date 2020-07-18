17 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI



17 Temmuz cuma tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyordu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklandı. İşte dünün reyting sonuçları...