REYTİNG SONUÇLARI 17 MART SALI

17 Mart tüm kanallara ait reyting sonuçları belli oluyor. Günlük yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olrak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama ve sonuç listesi yayınlandı. İşte Salı günü reyting sonuç listesi