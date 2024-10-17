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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 16 EKİM 2024: Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas, Kuruluş Osman… Dünün AB ve Total sıralaması ile reyting birincisi belli oldu!

        Reyting sonuçları 16 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi belli oldu!

        Dünün reyting sonuçları 16 Ekim 2024 Çarşamba sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Taş Kağıt Makas ise final bölümüyle ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Fırtınanın İçinde ve Hababam Sınıfı Uyanıyor yapımları yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 16 Ekim 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 07:26 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:42
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, maç, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 16 Ekim Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., MasterChef Türkiye, Fırtınanın İçinde, Hababam Sınıfı Uyanıyor yapımları ekranlara geldi. Kanal D dizisi Taş Kağıt Makas ise final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gözler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 16 Ekim 2024 Çarşamba reyting birincisi…

        • 2

          16 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          16 Ekim 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          16 EKİM 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          2 Kuruluş Osman ATV

          3 MasterChef Türkiye TV8

          4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          5 Sandık Kokusu SHOW TV

          6 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW

          7 Müge Anlı İle Tatli Sert ATV

          8 Esra Erol'da ATV

          9 Kuruluş Osman (Özet) ATV

          10 Show Ana Haber SHOW TV

        • 4

          16 EKİM 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Kuruluş Osman ATV

          2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          3 Esra Erol'da ATV

          4 MasterChef Türkiye TV8

          5 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW

          6 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          7 Kuruluş Osman (Özet) ATV

          8 Atv Ana Haber ATV

          9 Müge Anlı İle Tatli Sert ATV

          10 Sandık Kokusu SHOW TV

        • 5
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