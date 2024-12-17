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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 16 Aralık 2024: Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi... AB ve TOTAL sıralaması ile dünün reyting birincisi açıklandı

        Reyting sonuçları açıklandı! 16 Aralık 2024 AB ve TOTAL sıralaması ile dün akşamın reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 16 Aralık 2024 Pazartesi günü için araştırılmaya başladı. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Uzak Şehir, Now TV'de Kızıl Goncalar, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV'de Deha tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de Çıkış Yok, Star TV' de Sen Ağlama filmleri filmseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, en çok hangi yapım izlendi? İşte 16 Aralık 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 07:55 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:06
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        • 1

          16 Aralık Pazartesi akşamı Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, MasterChef Türkiye, Sen Ağlama, Çıkış Yok, Deha yapımları ekranlara geldi. Dün akşam ekrana gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarından hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. Bu kapsamda sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 16 Aralık 2024 Pazartesi reyting birincisi.

        • 2

          16 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

          16 Aralık 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          16 ARALIK 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Uzak Şehir KANAL D

          2 Uzak Şehir (Özet) KANAL D

          3 Esra Erol'da ATV

          4 Kızıl Goncalar NOW

          5 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          6 Atv Ana Haber ATV

          7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          8 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1

          9 MasterChef Türkiye TV8

          10 Show Ana Haber SHOW TV

        • 4

          16 ARALIK 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Uzak Şehir KANAL D

          2 Kızıl Goncalar NOW

          3 Esra Erol'da ATV

          4 MasterChef Türkiye TV8

          5 Kızıl Goncalar (Özet) NOW

          6 Uzak Şehir (Özet) KANAL D

          7 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1

          8 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          9 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          10 Show Ana Haber SHOW TV

        • 5
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