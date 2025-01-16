Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 15 Ocak Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Annem Ankara, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet, Survivor ve Sen Türkülerini Söyle yapımları ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 15 Ocak 2025 Çarşamba reyting birincisi…