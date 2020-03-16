REYTİNG SONUÇLARI 15 MART PAZAR

15 Mart tüm kanallara ait reyting sonuçları belli oldu. Günlük yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama ve sonuç listesi yayınlandı. İşte, Pazar günü reyting sonuç listesi...