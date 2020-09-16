REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 15 EYLÜL 2020 SALI

15 Eylül tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklanıyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oldu. İşte Salı reyting sonuçları...