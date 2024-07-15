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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 14 Temmuz 2024: Pazar günü en çok ne izlendi, hangi yapım total ve AB reyting birincisi oldu?

        14 Temmuz 2024 Pazar reyting sonuçları açıklanıyor! Dün en çok ne izlendi?

        Her gün televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak aralarından sadece bazıları reyting listesine girmeyi başaracak kadar izleniyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 14 Temmuz 2024 Pazar AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 08:58 Güncelleme: 15.07.2024 - 12:00
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          Her gün farklı kategorideki onlarca yapım seyirci ile buluşuyor; bu nedenle televizyonda reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Reyting sonuçları, her sabah açıklanıyor ve en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 14 Temmuz 2024 Pazar gününe dair AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...

        • 2

          14 TEMMUZ 2024 REYTİNG SONUÇLARI

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          DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

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