Dünün reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Her sabah bir önceki günün izlenme programlarının belirlendiği reyting sonuçları AB ve total kategorilerinde ölçülüyor. Peki, dün hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte, 14 Mayıs Salı gününe ait reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...