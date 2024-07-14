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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 13 Temmuz 2024: Cumartesi günü en çok ne izlendi, hangi yapım reyting birincisi oldu?

        13 Temmuz reyting sonuçları açıklanıyor! Dün en çok ne izlendi?

        Her gün televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak aralarından sadece bazıları reyting listesine girmeyi başaracak kadar izleniyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 13 Temmuz 2024 AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 08:31 Güncelleme: 14.07.2024 - 08:31
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        • 1

          Her gün televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluşuyor. Doğal olarak, televizyonda reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Reyting sonuçları, her sabah açıklanıyor ve en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 13 Temmuz 2024 Cumartesi gününe dair AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...

        • 2

          13 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          13 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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