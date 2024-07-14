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        Haberler Dünya Son dakika: Suikast girişiminden saatler sonra görüntülendi | Dış Haberler

        Suikast girişiminden saatler sonra görüntülendi

        ABD Başkan adayı Donald Trump, suikast girişimine uğradıktan saatler sonra özel jetinden inerken görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 11:22 Güncelleme: 14.07.2024 - 11:22
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        Suikast girişiminden saatler sonra görüntülendi
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        Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi düzendi. Kulağından vurulan Trump, saldırıdan saatler sonra görüntülendi.

        Donald Trump, vurulduktan saatler sonra özel jetinden inerken görüldü.

        NE OLMUŞTU?

        Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

        Sağ kulağından yaralanan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

        Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

        FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
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        #son dakika
        #Donald Trump
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