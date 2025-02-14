Reyting sonuçları 13 Şubat 2025: AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?
Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 13 Şubat Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün ve Hudutsuz Sevda dizileri ile Survivor yarışması yeni bölümleriyle, Kral Kaybederse dizisi ise tekrar bölümüyle ekranlara geldi. TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşmaları Fenerbahçe-Anderlecht maçı ve AZ Alkmaar-Galatasaray maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün birincisi kim oldu? İşte, 13 Şubat 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi...
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Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam kanallarda Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün ve Hudutsuz Sevda dizilerinin ve Survivor yarışmasının yeni bölümleri yayınlandı. TRT 1’de UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşmaları Fenerbahçe-Anderlecht maçı ve AZ Alkmaar-Galatasaray maçı heyecanı yaşandı. AB ve Total sıralamasına göre birinci olan yapım izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 13 Şubat 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...
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13 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
13 Şubat 2025 reyting sonuçları açıklanmadı. Kantar Media yaptığı açıklamayla reytinglerin neden yayınlanmadığı sorusuna yanıt verdi.
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İşte o açıklama:
"13 Şubat 2025 tarihine ait televizyon izleme verilerinin toplanması ve analizi sorunsuz tamamlanmış olmasına rağmen, data yükleme sürecinde teknik bir sorun yaşanmakta olup günlük raporlar bugün 10:00 itibariyle yüklenemeyecektir.
Lokal ve merkezi teknik ekipler soruna müdahale etmekte olup, yaklaşık 1 saatlik bir gecikme ile yüklemenin yapılabileceği öngörülmektedir. Gerekli duyulması halinde ek bilgilendirme ile süreç hakkında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."
Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimize eklenecektir.
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13 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
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13 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI