Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam kanallarda Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün ve Hudutsuz Sevda dizilerinin ve Survivor yarışmasının yeni bölümleri yayınlandı. TRT 1’de UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşmaları Fenerbahçe-Anderlecht maçı ve AZ Alkmaar-Galatasaray maçı heyecanı yaşandı. AB ve Total sıralamasına göre birinci olan yapım izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 13 Şubat 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...