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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 13 Aralık 2024: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar… AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 13 Aralık AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Her gün birbirinden iddialı diziler, filmler, haber ve yarışma programları yayınlanıyor. 13 Aralık Cuma akşamı Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını, Kanal D'de Arka Sokaklar, TRT 1'de Kara Ağaç Destanı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Now'da İnek Şaban, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Seyirciler ise Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapımın birinci olduğunu araştırmaya başladı. İşte 13 Aralık 2024 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 08:06 Güncelleme: 14.12.2024 - 08:06
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        • 1

          Reyting sonuçları 13 Aralık Cuma günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve yarışma programı yayınlandı. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnek Şaban, Kim Milyoner Olmak İster?, Kara Ağaç Destanı, MasterChef Türkiye yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 13 Aralık 2024 Cuma reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...

        • 2

          13 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          13 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:30'dan sona açıklanacak ve haberimize eklenecek.

        • 3

          13 ARALIK 2024 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          13 ARALIK 2024 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
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