Reyting sonuçları 12 Kasım 2025: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi belli oldu
Dünün reyting sonuçları 12 Kasım 2025 Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağındaki 20 askerimiz şehit oldu. Acı haber sonrası bazı televizyon kanalları yayın akışlarını değiştirdi. ATV'de Kuruluş Orhan dizisi ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken; Show TV'de Bereketli Topraklar, Kanal D'de Eşref Rüya, Star TV'de Sahipsizler, Now TV'de Sahtekarlar dizilerinin tekrar bölümleriyle ekrana geldi. TRT 1'de ise Vahşetin Çağrısı filmi yayınlandı. Peki, 12 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte ABC1, AB ve Total sıralaması...
12 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
12 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün ABC1, AB ve Total sıralama tablosu;
12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
Kuruluş Orhan — ATV
Esra Erol'da — ATV
MasterChef Türkiye — TV8
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
ATV Ana Haber — ATV
Eşref Rüya (Tekrar) — Kanal D
Show Ana Haber — SHOW TV
Vahşetin Çağrısı (Y.S.) — TRT 1
Sahtekârlar (Tekrar) — NOW
12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
MasterChef Türkiye — TV8
Kuruluş Orhan — ATV
Esra Erol'da — ATV
ATV Ana Haber — ATV
Eşref Rüya (Tekrar) — Kanal D
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
Vahşetin Çağrısı (Y.S.) — TRT 1
Gelin — Kanal 7
Zuhal Topal’la Yemekteyiz — TV8
12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
Esra Erol'da — ATV
Kuruluş Orhan — ATV
Eşref Rüya (Tekrar) — Kanal D
ATV Ana Haber — ATV
MasterChef Türkiye — TV8
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
Sahipsizler (Tekrar) — Star TV
Gelin — Kanal 7
Show Ana Haber — Show TV