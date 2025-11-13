Habertürk
        Dünün reyting sonuçları 12 Kasım 2025 Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağındaki 20 askerimiz şehit oldu. Acı haber sonrası bazı televizyon kanalları yayın akışlarını değiştirdi. ATV'de Kuruluş Orhan dizisi ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken; Show TV'de Bereketli Topraklar, Kanal D'de Eşref Rüya, Star TV'de Sahipsizler, Now TV'de Sahtekarlar dizilerinin tekrar bölümleriyle ekrana geldi. TRT 1'de ise Vahşetin Çağrısı filmi yayınlandı. Peki, 12 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte ABC1, AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 10:12 Güncelleme: 13.11.2025 - 10:12
        • 1

          Reyting sonuçları 12 Kasım 2025 Çarşamba listesi izleyicilerin gündeminde yerini aldı. Askeri kargo uçağının düşmesi sonrası 20 askerimizin şehit olduğu öğrenildi. Acı haber sonrası bazı televizyon kanalları dizilerinin yeni bölümlerini iptal etti. 12 Kasım Çarşamba akşamı sadece Kuruluş Orhan dizisi ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekrana geldi. Bereketli Topraklar, Eşref Rüya, Sahipsizler ve Sahtekarlar dizileri ise tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          12 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          12 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün ABC1, AB ve Total sıralama tablosu;

        • 3

          12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

          Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

          Kuruluş Orhan — ATV

          Esra Erol'da — ATV

          MasterChef Türkiye — TV8

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW

          ATV Ana Haber — ATV

          Eşref Rüya (Tekrar) — Kanal D

          Show Ana Haber — SHOW TV

          Vahşetin Çağrısı (Y.S.) — TRT 1

          Sahtekârlar (Tekrar) — NOW

        • 4

          12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

          MasterChef Türkiye — TV8

          Kuruluş Orhan — ATV

          Esra Erol'da — ATV

          ATV Ana Haber — ATV

          Eşref Rüya (Tekrar) — Kanal D

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW

          Vahşetin Çağrısı (Y.S.) — TRT 1

          Gelin — Kanal 7

          Zuhal Topal’la Yemekteyiz — TV8

        • 5

          12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

          Esra Erol'da — ATV

          Kuruluş Orhan — ATV

          Eşref Rüya (Tekrar) — Kanal D

          ATV Ana Haber — ATV

          MasterChef Türkiye — TV8

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW

          Sahipsizler (Tekrar) — Star TV

          Gelin — Kanal 7

          Show Ana Haber — Show TV

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
