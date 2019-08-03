Reynmen’in kısa süre içerisinde böylesine yüksek izlenme oranını eleştiren bazı ünlü isimler, Reynmen ile polemiğe girmiş ve bu süreçte son derece sert açıklamalar yapılmıştı.

BUSE VAROL’A GÖNDERME

Ünlü şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol “Mesela Reynmen konser yaptığında 22 milyon kişi mi gelecek? Bunun için 22 milyon kişilik alan olması, ona göre de bir kitlesi olması lazım” şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Ve o dönem yaşanan Reynmen ve sahte tıklanmalar polemiğine dahil olmuştu.

Geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan YouTuber Reynmen, bir takipçisinin yönelttiği; ‘Ünlülerin sana yaptığı en saçma bulduğun yorum’ şeklindeki soruya Buse Varol’un yaptığı yorum üzerinden bir göndermede bulunarak;"Ünlü mü bilmiyorum ama ‘Nasıl yani şimdi 22 milyon mu gelecek konsere" cevabını verdi.