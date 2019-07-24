Yeni klip için henüz bir tarih belli olmadığını söyleyen Tilki, "Yönetmen ben olduğum için tarih sürekli değişiyor. Şu anda hala netleşen bir durum yok ama kısmetse önümüzdeki aylarda çekeceğiz. Sonrasında da montajı için Amerika'ya gideceğim" açıklamasında bulundu.