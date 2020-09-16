Reynmen koronavirüse yakalandı

Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Reynmen, şu ifadeleri kullandı:

"Evdeyim, karantinadayım, hiçbir yere çıkmıyorum, kimseyle temas etmiyorum. Bu zamana kadar da temas ettiğim herkesi de uyardım. Gidip kendileri de testlerini yapsınlar."