İHA

Reyhan Karaca, yeni projeleri için görüşmeye gittiği Çiğdem Yangel ve Tunç Akdeniz ile Sarıyer Zekeriyaköy'de villada bir araya geldi. Karaca, görüşme sonrası bahçede yürürken talihsiz bir kaza yaşadı.

Ayağının kayması sonucu yere düşen şarkıcı, hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu burnu kırılan Reyhan Karaca, tedavi edildikten sonra taburcu edildi.