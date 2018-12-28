Türk pop müziğinin mimarı Reyhan Karaca, geçtiğimiz mayıs ayında çıkardığı son teklisi Roma’dan sonra 25. Sanat yılına yeni şarkısı “Umarsız” ile giriyor. Karaca, yeni şarkısı 'Umarsız'ın müzikseverlerle buluşmasından önce samimi açıklamalarda bulundu.

- Yeni çalışmanız 'Umarsız'dan biraz bahsedebilir misiniz?

'Umarsız' nisan ayının başlarında bir sabah uyandığımda yaşadığım iyi-kötü birçok şeyin birikiminden çıkan çok özel bir şarkı oldu benim için. Hiç hesaplayarak, planlayarak yapmadığım bir şarkı oldu ve benim ilkim oldu. Daha sonra küçük bir demo yapıp aranjörüm Emre Gören’e şarkımı teslim ettim... O kadar ruhuna uygun bir aranje demosu gönderdi ki bana, iki gün sevinçten uyuyamadım. Benim için ayrı bir yeri var bu şarkının. Kendi içimi görmemi sağladı. Sözlerle ifade edemediğim bir çok şeyi barındırıyor içinde... Yürüyüşü hızlı bir şarkı olmasına rağmen, içinde yoğun bir duygusallık,b una bağlı kırılganlık, sevgi, kıymet, hayal kırıklığı, sabır ve aslında güzel bir yaşanmışlık... Belki de fark edilmeyen güzel zamanları ve mutluluğu barındırıyor... Aslında vazgeçip giderken de nefret yok, kıymet var...

- Neden 'Umarsız' çıktı kaleminizden?

Kendimi en iyi böyle ifade edebilirdim, yalın ve naif...

"YÜZÜME ÇOK MÜDAHALE ETTİRMEDİM"

- Yıllar geçtikçe gençleşiyorsunuz. Bunun sebebi nedir acaba?

Yaşımın hala genç olduğunu bilerek ve buna çok takılmayarak yaşıyorum. 'İnsan hissettiği yaştadır' sözünün tamamen arkasındayım. Tabii ki öncelikle annem ve babama çok şey borçluyum. Ben yüzüme benim yaşımdaki akranlarım gibi çok fazla müdahale ettirmedim. Yedi yıldır kardeş gibi benimle her daim ilgilenen ve ülkemizin en iyi medikal estetik doktoru olan dostum Alp Mamak’a emanetim. Bana sadece medikal uygulamalar yapmanın dışında hayat felsefemi de günlük yaşantımı da ele alıyor, ona çok şey borçluyum. Vücut sağlığını ise yaptığım sporları borçluyum. Uzun zamandır pilates çalışıyor, boks yapıyor ve tenis oynuyorum. Spor benim için bir yaşam biçimi. Artık bunun çok önemi var yaşantımda...

- Sanat hayatınız boyunca hiç kimseyle bir tartışmanız olmadı. Bunu nasıl yapıyorsunuz?

Tabii ki benim de anlaşamadığım, tavrını-tarzını beğenmediğim insanlar olabiliyor. Yaptığım en iyi şey kendi kabuğumda yaşamak. Benim için ilk intiba çok önemlidir. Eğer anlaşabiliyorsam sıcakkanlıyımdır ama karakter olarak bana zıtsa zaten ilk görüşmede bunu bakışlarım ve hareketlerimle belli ederim. Eğer gerçekten kendimi kötü hissediyorsam tepki veririm. Tepki vermiyorsam zaten karşımdaki insanın benim için herhangi bir kıymeti yoktur. Ne kadar mesafe o kadar güzel arkadaşlıklar... Felsefem de şudur; arkadaşlıklarda da, ilişkilerde de istediğinde tutunabilecek kadar yakın, bir saygı mesafesi kadar uzak durmak gerekir..

"ONAY VERMEDİĞİM HİÇBİR ŞEYİN İÇİNDE OLMADIM"

- Kavga, gürültü, entrikaların sanatçıları gündemde tuttuğunu düşünürsek siz magazinden uzak kaldığınızda popülerliğinizin zedelendiğini düşündüğünüz oluyor mu?

Hayır tam tersine. Popüler olmak her zaman gündemde olmak değildir. 'Reklamın iyisi kötüsü olmaz' sözü benim için geçerli değil. Sevdiğim insanı veya ailemi hiçbir zaman cevaplayamayacakları, açıklayamayacakları bir duruma sokmak istemem. İnsanın tarzı ve kalitesini etrafındaki görüştüğü ve arkadaşlık ettiği insanlar ayna gibi dışarıya yansıtır. Popülarite uğruna kişiliğinizden ödün verdiğiniz taktirde uzun vadede saygınlığınızı kaybedersiniz. İçimde onay vermediğim hiçbir şeyin içinde olmadım, olamam...

- Başka planlarınız, yapacak projeleriniz var mı?

Halen devam eden projelerimiz şu anda yürüyor. Özel gecelerde ve özel bi mekanda sahnelerim, İstanbul’da kültür merkezleri halk konserlerim, Avrupa konserlerim ve Doksanlar Partisi adı altında DJ Hakan Küfündür ile yaptığımız konserlerimiz devam ediyor ve yeni yılda devam edecek...

- Yılbaşında nerede sahne alacaksınız?



Sevgili Burak Kut ile Kalamış'ta bir otelde sahilde olacağız.

- Babanız çok sevdiğimiz bir oyuncu, siz de oyunculuk yapmak istemediniz mi?



Çeşitli dizilerde ve sinema filminde konuk oyuncu olarak yer aldım. Müzikalde rol aldım ve oyunculuğu çok seviyorum. Umarım bir gün hayalimde olan bir sitkomda yer alırım.

"BİZİM DE NORMAL BİR YAŞANTIMIZ VAR"

- Özel hayatınızla hiç gündeme gelmediniz. Zor olmalı?

Bizim de herkes gibi normal bir hayatımız var ama bunu herkesin bilmesi gerekmiyor. Adı üstünde 'özel hayat'. Bu beni ve Bunu benimle yaşayan insanı ilgilendirir. Öyle ki; bunu bazı zamanlarda en yakınım olan anneme bile söylemem.

"EVLİLİKLE İLGİLİ DEĞİŞKEN FİKİRLERİM VAR"

- Evlilik düşünmüyor musunuz?

Evlilikle ilgili çok değişken fikirlerim var. Şimdi sorsanız düşünüyorum diyebilirim ama yarın fikrim değişebilir. Bu tamamen hayatınızdaki insanın size ne hissettirdiğine bağlı.

- Tüm kliplerinizi yurt dışında çekiyorsunuz, neden?

Türkiye'de çok güzel klipler çektim ama son dört yıldır sanat yönetmenliğimi de yapan çok yakın arkadaşım Isaac Angel ile değişik bir şeyler yapalım diyerek yola çıktık ve yol bizi buralara getirdi. Bu işin devamında çok enteresan ve çok seveceğiniz bir iş daha gelecek yakın zamanda. Isaac, ben, aranjörüm Emre Gören heyecanla çalışmaya başladık bile...