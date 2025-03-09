Rey Manaj'ın son durumu açıklandı!

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile sahalarında yaptıkları maçın hemen başında sakatlanıp ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncuları Rey Manaj'ı ziyaret etti.

Çalımbay ve Sivasspor İdari Menajeri Kerem Atılmaz, Rey Manaj'ı tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ziyaret ederek, hastane başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Ünal Özüm'den oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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Çalımbay'ın ziyaretinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül de hazır bulundu.

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Bu arada kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

SON DURUMU AÇIKLANDI Açıklamada, Rey Manaj'ın beyin ve akciğer tomografileri ile kan tahlillerinde ciddi bir bulguya rastlanılmadığı, oyuncunun tedbir amaçlı geceyi hastanede gözlem altında geçireceği kaydedildi. Rey Manaj, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bugün Göztepe ile oynanan maçın 3. dakikasında rakibi Koray Günter ile kafa kafaya çarpışarak bilincini kaybetmiş, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.