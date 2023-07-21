Revani tarifi: Evde kolay revani nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Revani yapılışı kek yapımına benzese de aslında içine giren malzemeler de farklılık bulunur. Revaniyi revani yapan aslında irmik ve şerbettir. İrmiğin taneli dokusuyla birlikte kıvamında yapılan lezzetli bir şerbetin buluşmasıyla ortaya revani tatlısı çıkar. Çat kapı gelen misafirleriniz için revani tatlısı yapabileceğiniz kolay ve pratik bir lezzettir.

Revani tatlısının püf noktaları bulunur. Tatlınızın kek hamurunun güzel kabarması için unu eleyerek koymanız gerekir. Ayrıca karıştırma sırasında hep aynı yöne karıştırma yaparsanız revani tatlınız daha iyi kabarır. Şerbete kıvam vermek önemli bir noktadır. Burada şerbetin kıvamını anlamak adına bir kaşığı şerbete batırıp çıkarın. Damlalardan birini parmağınıza damlatın ve eğer dala yayılmıyorsa kıvam olmuş demektir.

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Revani tatlısı niçin şerbetin dökülme zamanı da önemlidir. Fırından çıkardığınız tatlının ilk sıcaklığının çıkması gerekir. Tatlı yapımına ilk şerbetten başlarsanız şerbetiniz tatlı pişene kadar soğumuş olur ve böylelikle ılık kek üzerine şerbeti dökebilirsiniz. Tatlının şerbetini güzelce çekmesi önemlidir. Şerbet çekene kadar oda sıcaklığında tatlınızın şerbetini çekmesi için bekletebilirsiniz. Servis aşamasında ise Hindistan cevizi tozu veya Antep fıstığı tozu serperek servise hazır hale getirebilirsiniz.

Kaç kişilik: 8 dilim

Hazırlama süresi:35 dakika

Pişirme süresi:30 dakika

Kalori:1 dilim 590 kalori

Revani Malzemeleri

Oda sıcaklığında 3 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı Ayçiçek yağı

1,5 su bardağı un

1 su bardağı irmik

1 su bardağı yoğurt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

3 su bardağı su

2,5 su bardağı toz şeker

½ adet limon suyu

Servis için:

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi tozu

Revani Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Revani yapımı için öncelikle şerbeti hazırlayalım.

3 su bardağı su ve 2,5 su bardağı toz şekeri bir tencereye alalım ve ocağın altını yakalım.

Şeker ve suyu güzelce karıştıralım ve kısık ateşte yaklaşık 30 dakika kaynatalım. Kaynamaya başlayan şerbetin içerisine limon suyu ekleyelim.

Şerbetimizi ılıması için ocaktan alalım ve bir kenarda bekletelim.

Revani yapımı için 3 yumurtayı bir kabın içerisine kıralım.

Ardından 1 çay bardağı toz şekeri ekleyelim ve mikser yardımı ile çırpalım.

Toz şeker tamamen eridikten sonra 1 çay bardağı Ayçiçek yağı, 1 su bardağı yoğurt ve 1 su bardağı irmiği ekleyelim.

Malzemeleri eklememizin ardından tekrar karıştırma yapalım.

1,5 su bardağı unu eleyerek karışıma ekleyelim.

1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ilave edelim, çırpalım.

Fırın kabımızı güzelce yağlayalım. Ardından revani için hazırladığımız harcı dökelim. Her yere eşit miktarda gelmesine dikkat edelim.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirelim.

Revani piştikten sonra fırından alalım ve ilk sıcaklığının çıkmasının ardından ılıması için kenara koyduğumuz şerbeti alalım. Üzerinde kuru bir yer kalmayacak şekilde her yere dökelim.

Şerbet çekilene kadar yaklaşık 1-2 saat bekletelim.

Şerbeti çekilen revaniyi bıçak yardımıyla dilimlere ayıralım.

Dilimlediğiniz tatlının üzerine Hindistan cevizi tozu serpelim. Dilerseniz Antep fıstığı tozu da serpebilirsiniz.

Revani tatlınız servise hazır.

Afiyet olsun!

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