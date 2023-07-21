Kısır tarifi: Lezzetli ve kolay kısır nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Gün menülerinin vazgeçilmeyen lezzetlerinden biri de kısırdır. İnce bulgur ile yapılan kısır kişiden kişiye farklı tariflerde yapılmaktadır. Ana malzeme olan ince bulgur kullanılan kısıra soğan, salça, kıvırcık gibi malzemeler de eklenir. Siz de lezzetli bir kısır tarifi yapmak isterseniz sizin için özenle hazırladığımız kısır tarifi ile misafirlerinize ikramda bulunabilirsiniz. Gelin, her damağa hitap eden kısır tarifine birlikte bakalım.
Modası hiç geçmeyen tarifler arasında kısır tarifi yer alır. Özellikle gün menülerinin en sevilen ikramlarından biri olan kısır farklı tariflerde yapılmaktadır. Kısır içeriğine kişinin sevdiği ve sevmediği malzemeler eklenip çıkarılabilir. Bir kişi eğer marul sevmiyorsa kısırın içeriğinden bu malzemeyi çıkararak lezzetli bir kısır elde edebilir. Kısır yaparken mutlaka nar ekşisi ve limon kullanmalı. Kısırın ekşi bir tat da olması lezzetine lezzet katar.
Kısır yapılışı itibariyle kolay ve pratik bir tariftir. Ocakta pişme gerektirmeyen kısır özellikle habersiz gelen misafirlerinize ikram etmek için pratik bir tariftir. Kısırın püf noktaları bulunur. Öncelikle kısır için mutlaka ince bulgur yani köftelik bulgur kullanmalısınız. Eğer iri, pilavlık bulgur kullanırsanız bulgurlar dişe çok gelir ve bulgur pilavına benzeyen bir tat olur. Kısır yaparken kuru soğan kullanabilirsiniz. Fakat kuru soğan kullanacağınız zaman kuru soğanı yağda kavurmanız gerekir. Kısırın içine koyulan çiğ soğan tadı rahatsızlık verebilir.
Kısır Malzemeleri
Kısır Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!