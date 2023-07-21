Kısır tarifi: Lezzetli ve kolay kısır nasıl yapılır, malzemeleri neler?

REKLAM advertisement1

Modası hiç geçmeyen tarifler arasında kısır tarifi yer alır. Özellikle gün menülerinin en sevilen ikramlarından biri olan kısır farklı tariflerde yapılmaktadır. Kısır içeriğine kişinin sevdiği ve sevmediği malzemeler eklenip çıkarılabilir. Bir kişi eğer marul sevmiyorsa kısırın içeriğinden bu malzemeyi çıkararak lezzetli bir kısır elde edebilir. Kısır yaparken mutlaka nar ekşisi ve limon kullanmalı. Kısırın ekşi bir tat da olması lezzetine lezzet katar.

Kısır yapılışı itibariyle kolay ve pratik bir tariftir. Ocakta pişme gerektirmeyen kısır özellikle habersiz gelen misafirlerinize ikram etmek için pratik bir tariftir. Kısırın püf noktaları bulunur. Öncelikle kısır için mutlaka ince bulgur yani köftelik bulgur kullanmalısınız. Eğer iri, pilavlık bulgur kullanırsanız bulgurlar dişe çok gelir ve bulgur pilavına benzeyen bir tat olur. Kısır yaparken kuru soğan kullanabilirsiniz. Fakat kuru soğan kullanacağınız zaman kuru soğanı yağda kavurmanız gerekir. Kısırın içine koyulan çiğ soğan tadı rahatsızlık verebilir.

REKLAM

Kaç kişilik:8-10 kişilik

Hazırlama süresi:25 dakika

Pişirme süresi: Pişirme yok

Kalori: 1 yemek kaşığı 24 kalori

Kısır Malzemeleri

6 çay bardağı kısırlık bulgur (köftelik bulgur olarak alabilirsiniz)

5 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tepeleme biber salçası

1 demet maydanoz

6 dal yeşil soğan

7-8 yaprak taze nane

8 yaprak marul

Domates (isteğe bağlı olarak ekleyebilirsiniz. Özellikle yaz mevsiminde yaz domatesini küçük küçük doğrayabilirsiniz.)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

İsteğe bağlı olarak 1 çay kaşığı kimyon

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı sumak

Yarım çay bardağı nar ekşisi

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Kısır Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Kısır yapımı için 6 çay bardağı kısırlık bulguru derin bir kaba alalım.

İnce bulgurun üzerine 1 tepeleme yemek kaşığı biber salçası ekleyelim. Kaşığın arka kısmını kullanarak salçayı bulgura iyice yedirelim.

1 yemek kaşığı domates salçasını da aynı şekilde ekleyerek karıştıralım. İsterseniz salçaları aynı anda ekleyebilirsiniz.

Üzerine 5 su bardağı sıcak su ekleyelim.

Derin kabımızın üzerine kapak kapatalım ve ince bulguru yumuşamaya bırakalım.

Yeşillikleri güzelce yıkayalım.

Marulu ince ince doğrayalım.

Taze naneyi ince ince doğrayalım.

Yeşil soğanı ince ince doğrayalım ve maydanozu da aynı şekilde doğrayalım.

İnce bulur suyunu çekip yumuşadığında doğradığımız yeşillikleri üzerine ekleyelim.

Yaz mevsimindeyseniz mevsiminde domatesleri küçük küçük doğrayarak karışıma ekleyebilirsiniz.

Malzemeleri eklediğimiz domatesleri karıştıralım.

Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı sumak ve kimyonu ekleyelim.

1 limonu limon sıkacağında sıkalım ve çekirdeklerini ayıralım.

Sıkılan limonu kısır harcının üzerine ekleyelim.

Yarım çay bardağı zeytinyağını da ekleyelim. Zeytinyağı kullanmayanlar Ayçiçek yağı ekleyebilir.

Tüm kısır malzemelerini ekledikten sonra kısırı güzelce karıştırıp servis tabaklarına alabilirsiniz.

Dilerseniz servis tabağına salatalık turşusu koyabilirsiniz. Salatalık turşusunu isteğe bağlı olarak kısırın içine de ekleyebilirsiniz.

Salatalık, domates gibi ürünlerle servis tabağınızı süsleyebilirsiniz.

Sunum önerisi olarak kâseye kısırı koyup ters çevirerek sunum tabağında servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!

ÖNERİLEN VİDEO