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Reuters: Türk ve Mısırlı yetkililer Mısır'da görüştü

Reuters'a konuşan iki kaynak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesi sonrasında ikili ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini ve iki ülkeden heyetlerin hafta sonunda Mısır'da görüştüğünü ifade etti.

Giriş: 28.11.2022 - 16:34 | Güncelleme: ABONE OL
Reuters: Türk ve Mısırlı yetkililer Mısır'da görüştü
Reuters: Türk ve Mısırlı yetkililer görüştü
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HABERTURK.COM / Reuters

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin tokalaşması sonrası ikili ilişkilerde yeni bir dönemin de kapısı aralandı.

Reuters'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, haftasonu iki ülkeden heyetlerin Mısır'da bir araya geldiğini belirtti.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili ise iki ülke arasında önemli görüşmelerin başladığını ve sonrasında askeri, siyasi, ticari, enerji konularında görüşmeler de düzenleneceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da bugün gazetecilere verdiği demeçte Mısırla ilişkilere yönelik "Bakan yardımcıları arasındaki siyasi istişareler yakında tekrar düzenlenebilir. Önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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