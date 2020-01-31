Reuters: HSBC Türkiye'den çıkmayı düşünüyor

Getty Images HSBC'nin Türkiye'deki genel merkezi. Bankanın İstanbul'daki bir önceki genel merkezi El Kaide saldırısıyla harabeye dönmüştü

Reuters, İngiltere merkezli banka HSBC'nin Türkiye'den çıkmayı düşündüğünü yazdı.

Ajans, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde bu fikrin, bankanın yeni yöneticisi Noel Quinn tarafından tasarruf önlemleri kapsamında incelendiğini aktardı.

Reuters HSBC'nin tasarruf için diğer ülkelerde de küçülmeye veya satışlara gidebileceğini, bu ülkeler arasında Ermenistan, Yunanistan ve Umman olduğunu belirtti.

Banka konuyla ilgili Reuters'a görüş vermedi.

HSBC 2015'te Türkiye'de bankacılık faaliyetlerine son verme kararı almış, Şubat 2016'da ise bu karardan vazgeçmişti.

Şirketin fikir değiştirme gerekçesi olarak "Satış için alınan tekliflerin hiç birinin hissedarların çıkarına uygun olmaması" gösterilmişti.

Hürriyet'e göre banka bu kararın ardından bir yıla yakın sürede 102 şubesini kapatarak 89 şubeye gerilemişti.

HSBC Türkiye'ye 1990'da girmiş ve Midland Bank A.Ş. adlı şirketi kurarak Türkiye'de faaliyet gösteren ilk İngiltere merkezli banka olmuştu.

Şirket daha sonra 2001 krizinde batan Demirbank'ı satın alarak ismini HSBC olarak değiştirmişti.