Retina Yırtılması Nedir, Nasıl Olur ve Kör Eder Mi? - Retina Yırtılması Belirtileri ve Tedavisi

Göz sağlığı için çok önemli bir bölüm olan retinada meydana gelen rahatsızlıklalar hızlı bir şekilde tedavi edilmelidir. Retina yırtılması da hızlıca müdahale edilmesi gereken göz hastalıklarında ilk sırada yer alır. Bu yüzden göz ardı edilmemelidir. Peki, retina yırtılması nedir ve neden olur.

Retina Yırtılması Nedir?

Retina yırtılması gözde meydana gelen bir hastalıktır. Gözün arka kısmında bulunan ve sinirlerden oluşan retina ışığı algılamamıza yardımcı olan bir dokudur. Retinada meydana gelen sorunlar ciddi göz hastalıklarında ilk sırada yer alır. Eğer retina da yırtılma meydana gelirse kısa sürede tedavi uygulanmalıdır. Retina yapışık bir şekilde olan göz küresinin iç yüzeyinde ayrılırsa burada yırtıklar meydana gelir. Buna da retina yırtılması adı verilir.

Retina Yırtılması Nasıl Olur?

Retina yırtılmasının meydana gelmesinin nedeni göz küresinde bulunan jel doku vitre ile bağlantılıdır. Bu doku retinanın birkaç yerinde bulunur. Eğer bu dokularda farklı sebeplerden dolayı sıkışmalar meydana gelirse retinada yırtılma ya da delinme meydana gelir. Bununla birlikte vitre yırtıklardan sızarak göz duvarı ve retinayı ayırmaya başlar.

Retina Yırtılması Kör Eder Mi?

Retina göz sağlığı için çok önemlidir. Bu yüzden retinada meydana gelen sorunlar göz ardı edilmemelidir. Retina yırtılması körlüğe kadar gidebilir. Eğer retina yırtılma aşamasında ise uygulanan tedavi ile görme sağlığı koruma altına alınır. Ancak retina yırtılması gerçeklemiş ve tedavide de geç kalındıysa kişiler kör olma ya da ağır görme sorunları meydana gelebilir.

Retina Yırtılması Kaç Günde İyileşir?

Retina yırtılması meydana geldikten sonra ameliyat ile tedavi uygulanır. Uygulana tedavinin ardından iyileşme süresi 15 günü bulabilir. 15 gün sonra kişiler yeniden günlük yaşamlarına dönebilir. Ancak yırtılmadan önceki göz sağlığına kavuşması 2 aylık bir süreci bulur.

Retina Yırtılması Belirtileri

Tedavi edilmediği takdirde retina yırtılması ağır görme kayıplarına yol açabilir. Bu yüzden retina yırtılması belirtileri görüldüğü takdirde hızlıca doktora başvurulmalıdır. İşte retina yırtılması belirtileri:

Retinada yırtık meydana geldiğinde ışık çakması gerçekleşir.

Kişinin görüşünde azalma meydana gelir.

Görme alanında kayıplar meydana gelir.

Kişiler etrafındaki cisimleri kırık bir şekilde görebilir.

Maddeleri olduğundan daha büyük ya da daha küçük görebilir.

Işık çakmaları meydana gelir.

Siyah noktalar görülür.

Sinek uçuşmalarına benzer görüntüler göz önüne gelir.

Retina Yırtılması Tedavisi

Retina yırtılmasının tedavisinin hızlı ve doğru bir şekilde yapılması göz sağlığı için çok önemlidir. Tedavi için ilk olarak yırtılmanın şiddeti belirlenir. Tanı konulduktan sonra uygulana tedavi yöntemleri şunlardır:

Argon lazer tedavisi: Bu tedavi yöntemi retina yırtılmaları için kullanılır. Mikrocerrahi ile uygulanan yöntem oldukça basit bir şekilde yapılır ve kişi ertesi gün taburcu edilir.

Skleral çökertme: Skleral çökertme yönteminde dışarıdan göze müdahale yapılır.

Vitrektomi: Vitrektomi yöntemi de büyük retina yırtılmalarında tercih edilen bir yöntemdir. Vitre dokusu göz küresinin içerisinden çıkarılarak yeniden göz küresinin içerisine sıvı doldurulur ve jel tamponlama uygulaması yapılır.