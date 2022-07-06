İlerleyen yaşlarda kendini gösteren ve sinci bir şekilde ilerleyen pankreas kanserinde erken tanı çok önemli bir yere sahiptir. Pankreas kanserinin her evresindeki belirtiler ve uygulanan tedavi yöntemleri farklılık gösterir. Peki, pankreas kanserinin son evresinde belirtiler nelerdir? Merak edilen tüm cevapları sizler için yazımızda bir araya getirdik.

Pankreas Kanseri Son Evre Belirtileri

Pankreas kanserinin belirtileri genellikle kendini son evrede gösterir. Bu yüzden hastalık sinsi bir şekilde ilerler. Pankreas kanserinin son evresinde mide bulantısı, yemek yeme isteğinde azalma, sarılık gibi belirtiler kendini gösterir. Pankreasın baş bölgesinde kanser yerleşmiş ise dışkı sırasında beyaz sıvılar görülür. Aynı zamanda sırtta meydana gelen ağrılar da son evre belirtileri arasında yer alır. İşte pankreas kanserinin son evre belirtileri:

Yemekten sonra uzanıldığında karın bölgesinde ağrı meydana gelir.

Gaz sancıları sıklaşır ve şişlik meydana gelir.

İştah kaybı yaşanır.

Kusma şikayeti artar.

İdrar renginde koyulaşma meydana gelir. Bazı kişilerde kanlı idrar da görülür.

Kişi kendini sürekli halsiz hisseder.

Pankreas kanserinin son evresinde safra kesesi ve karaciğerde de büyüme meydana gelir.

Varis oluşur.

Kaşıntı şikayeti artar.

Kişiler, pankreas kanserinin son evresinde iletişim kurmakta zorluk çeker.

Kendilerini ifade etmekte zorlanırlar.

Hareket etme isteksizliği olduğu için gün boyu yatakta kalmayı ve uyumayı ister.

Kalp atışlarında dengesizlik meydana gelir.

Vücudun farklı bölgelerinde kasılmalar oluşabilir.

Solunum sırasında zorluklar ortaya çıkabilir. Kişi son evrede nefes alıp vermede sıkıntı çeker.

Pankreas Kanseri 4. Evre Yaşam Süresi

Kanserin 4. evresi yayılımın en fazla arttığı ve hastalığın kötü seyrettiği dönemdir. Eğer kanser tanısı 4. evrede konulmuş ise bu kanserin diğer organlara da yayıldığına işaret eder. Bu yüzden geciken tedavi ile birlikte yaşam süresi 3 ila 6 ay arasında değişkenlik gösterir.

Pankreas Kanseri Son Evre İyileşir Mi?

Pankreas kanserine yakalanan ya da yakalanma şüphesi olan kişilerin en çok merak ettiği konuların başında son evrede kurtulma şansı olup olmadığı gelmektedir. Kanser türleri arasında en hızlı yayılım gösteren kanser olarak bilinen pankreas kanserinin tanının ardından hayatta kalma süresi yüzde 5’lik kesimde 5 yıl olarak açıklanmaktadır. Genellikle son evrede tanısı konulan ve diğer organlara da sıçrayan pankreas kanserinde sağ kalım oranı çok düşüktür. İlerleyen ve tedavisinde geç kalınan kanser hastalarında ölüm süresi ise yaklaşık 6 ay içerisinde gerçekleşmektedir.

Pankreas Kanseri 4. Evre Bitkisel Tedavi Yolları

Eski dönemlerden bu yana kanser tedavilerinde fitoterapi yöntemi kullanılmaktadır. Fitoterapi kansere bitkisel çözüm bulmaya yöneliktir. Bu kapsamda tıbbi ve cerrahi tedaviler aksatılmamak ile birlikte bitkisel tedavi yöntemleri de pankreas kanseri tedavisinde kullanılabilir. Pankreas kanserinde en çok kullanılan bitkisel yöntemlerden biri reishi mantarıdır. Bunun yanı sıra ginseng, yaban mersini ve zerdeçal da pankreas kanseri tedavisi sırasında kullanılabilir. Bu besinlerin içinde bulunan yoğun miktarda antioksidanlar kanserli hücrelere karşı mücadele eder.