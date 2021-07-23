Ret mi, red mi? Ret kelimesinin doğru yazımı nedir? TDK'ya göre Ret kelimesinin anlamı nedir? Ayrıntılar haberimizde...

RET NASIL YAZILIR? TDK İMLA KURALLARI

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, RET şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

ret, -ddi

Arapça redd

1. isim Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme:

"Dostundan ve ötekilerden kuvvetli bir ret bekliyordu." - Peyami Safa

2. isim Aile bireylerinden birinin sorumluluğunu üstünden atma, varlığını tanımama, aileden saymama:

Evlatlıktan ret.

RET KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

reddedilmek, reddetmek, reddeylemek, reddihâkim, reddimiras, reddolunmak