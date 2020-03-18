18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ilk günden itibaren başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumların salgına karşı başarılı bir mücadele ve önlem süreci yürüttüğünü bildirdi.
Devlet kurumlarının yanı sıra halkın ve özel işletmelerin de bu süreçten en az zararla çıkılması için üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Bingöl, "TÜRES olarak bu süreçte üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlan edilen tedbirlerin uygulanması konusunda işletmelerimizde azami hassasiyet gösteriliyor. Bu tedbirler konusunda gerekli çalışmaları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Bingöl, bu süreçte restoranların müşteri sayısında ciddi düşüş yaşandığını, kafe ve benzeri işletmelerin zaten kapalı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Sektörümüzde faaliyet gösteren işletmelerden, günü siftah yapmadan kapatanların olduğuna dair haberler gelmeye başladı. Bu süreci el birliğiyle atlatacağız. Devletimizle akılcı yöntemler geliştirerek en az zararla kapatacağımıza inanıyoruz. Bu doğrultuda yeme-içme sektörünün ayakta kalabilmesi için sektöre yönelik bazı destekler sağlanmalı ve tedbirler alınmalı. Bu konuda geç kalınması durumunda sektörümüzdeki işletmelerin yüzde 80'i büyük sıkıntılar yaşayacaktır."
'FAİZSİZ KREDİ VERİLSİN'
Ramazan Bingöl, bankaların, kredi borcu olan esnafın borçlarını krizin etkileri azalana kadar faizsiz ertelemesi gerektiğini belirterek, sektöre faizsiz kredi imkanı sağlanmasının önemine işaret etti.
KDV ile diğer vergilerde muafiyet veya indirim sağlanması gerektiğini aktaran Bingöl, taleplerini şöyle sıraladı:
"SGK ödemeleri krizin etkileri azalana kadar ötelenmeli. Kira ödemelerinde kolaylıklar ve devlet desteği sağlanmalı. Çalışanların maaşları konusunda devlet desteği verilmeli, İşsizlik Fonu'nun devreye girmesi sağlanmalı. Elektrik, su ve doğal gaz ödemeleri krizin etkileri azalana kadar ertelenmeli. Ayrıca, çeki ve kredi borcu olanların erteleme veya ödeyememesi durumunda siciline işlenmemesi gerekiyor."
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