İngilizce bir kelime olan respect Türkçe karşılığı saygı demektir. İngilizce'de saygı veya saygı göstermek anlamlarını içeren cümle kurulduğunda respect kelimesi kullanılır.

RESPECT KELİMESİ İLE İLGİLİ İNGİLİZCE CÜMLELER

You should treat people with more respect.

İnsanlara daha saygılı davranmalısın.

We will respect your wishes.

İsteklerinize saygı duyacağız.