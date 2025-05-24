Resmi Gazete kararları duyuruldu! Bugün Resmi Gazete'de neler var?
24 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte kamuoyunun gündeminde önemli başlıklar yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar ve yeni düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Karar, yönetmelik ve tebliğlerin detayları, sabahın erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, 24 Mayıs tarihli Resmî Gazete'de neler yer aldı? İşte detaylar...
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Resmî Gazete'nin 24 Mayıs 2025 tarihli sayısı yayımlandı ve dikkat çeken kararlarla kamuoyunun gündemine oturdu. Yeni yönetmelikler, tebliğler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı düzenlemeler vatandaşların ilgisini çekti. Özellikle bazı maddeler sosyal medyada da geniş yankı buldu. İşte 24 Mayıs’ta yayımlanan Resmî Gazete’de öne çıkan düzenlemeler...
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9889)
YÖNETMELİK
–– Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı
–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/13)
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KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/05/2025 Tarihli ve 13534, 13535, 13536, 13537, 13538 ve 13539 Sayılı Kararları
–– Nükleer Düzenleme Kurulunun 15/5/2025 Tarihli ve 2025-28/3 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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