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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 18:41 Güncelleme: 23.05.2025 - 20:10
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşıladığı İspanya Başbakanı Sanchez ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

        Basına kapalı görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmenin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti.

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        Görüşmede, Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacmini artırmak için çalışmaların sürdüğünü, iki ülkenin savunma sanayii ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

        Cumhurbaşkanımız, İspanya’nın İsrail’in Gazze’deki soykırımına karşı dirayetli ve onurlu bir duruş sergilediğini, Türkiye’nin önceliğinin Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması olduğunu, ortaya konacak ortak çabalar neticesinde Filistin’de zulmün son bulacağına inandığını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik hedefinde sapma olmadığını, üyelik sürecinin canlandırılması için Avrupa Birliği’nden yapıcı adım beklendiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanımız görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için Türkiye’nin gayretlerine devam ettiğini, Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya arasında İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerde ele alınan esir değişimi gibi konuları, güven artırıcı önemli bir adım olarak gördüğünü, savaşın bitirilmesi için ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etti."

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