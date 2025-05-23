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        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama | Son dakika haberleri

        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyaretinin hitamında yaptığı açıklamalar arasında bulunan, "Benim tekrar aday olma derdim yok" ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir. Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanı'nın yolundan caymaya hakkı yoktur" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 15:46 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:51
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        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Benim tekrar aday olma derdim yok” ifadesi hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

        Bahçeli, "Bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir. Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanı'nın yolundan caymaya hakkı yoktur" dedi.

        Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

        "Yükselen, yükseldikçe aşılmaz engelleri geçen, bunun yanı sıra öteden beri kambura dönüşen ağırlıklarını birer birer hafifleten bir Türkiye tablosu dostları sevindirecek düşmanları endişelendirecek derece ve düzeydedir.

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        Harcı vatan ve millet sevdasıyla karılmış milli yürekler bu sarih ve somut gerçekten gurur ve memnuniyet duymaktadır.

        Adım adım yürünen Türkiye Yüzyılı rotasında umutlarımız diri, hedeflerimiz büyük, coşku ve heyecanımız sınırsızdır.

        Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmeti, geceyi gündüze katan fedakar ve haysiyetli mücadelesi samimiyetle ifade ederim ki, her türlü övgünün üstündedir.

        Türkiye Cumhuriyeti devleti ilk kez çok güçlü bir ivme kazanmıştır.

        Nevzuhur sorun alanlarına rağmen ufuk ötesine kilitlenen, milli ülküleri ekonomi-politik düzlemde kifayetle kavrayıp önümüzdeki yüzyılı doğru okuyan ve yorumlayan bir yönetim anlayışı çok şükür teşekkül etmiş vaziyettedir.

        Milletimizin özlemleri hayal olmaktan çıkmış haldedir.

        Geleceğin büyük ve süper güç Türkiye’sine kararlı, karakterli, kaliteli ve inançlı siyasi hamlelerle vasıl olmak için samimi, dürüst ve ilkeli siyasi duruş sahnelenmektedir.

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        İstikbal, Türkiye’nin ve Türk milletinindir.

        İstiklal ise Cumhur İttifakının aziz milletimizden aldığı destek ve duayla muhafaza ve müdafaa edilecektir.

        Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı daha çok hizmetler vardır.

        Tarihi geriye sarmak akıl dışılıktır.

        Tarihin gerisine düşmek izmihlalle eşdeğerdir.

        Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyaretinin hitamında yaptığı açıklamalar arasında bulunan, Benim tekrar aday olma derdim yok” ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir.

        Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir.

        Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur.

        Kaldı ki bu durum bugünkü şartlarda ne ülke ne de bölgesel ve küresel gelişmelerle uyumludur.

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        Terörsüz Türkiye’de aşılacak nice merhale söz konusudur.

        Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kurum ve kurallarıyla kökleşmesi hususunda elbirliğiyle yapacağımız pek çok şey olduğu her türlü izahtan varestedir.

        Bulanık suda balık avlama merakında olan kriz ve kaos müellifi siyaset bezirganlarının el ovuşturmasına, bozgun heveslerinin azgınlaşmasına, yapılanı yıkmak için pusuya yatmalarına göz yumacak bir vicdan ve siyasi ahlak Milliyetçi Hareket Partisi’nde ve Cumhur İttifakı’nda olması baştan ayağa muhal bir hayaldir.

        Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sadağından çekilip fırlattığı ok menziline ulaşmalıdır.

        Bunun için zatı devletlerinin varlığı olmazsa olmaz değer ve önemdedir."

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