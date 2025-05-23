Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hapis cezasına çarptırıldı

ID İletişimin sahibi Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen 'Gezi Parkı' soruşturması kapsamında tanık olarak dinlenen oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan beyan' iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma sonunda Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'Yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemli iddianame düzenlendi.

Ayşe Barım

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"BEN YALAN SÖYLEMEDİM"

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu açılan dava kapsamında geçtiğimiz celse savunma yaparak suçlamaları reddetmişti. Bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın ikinci celsesi görüldü. Duruşmaya Halit Ergenç ve taraf avukatları katıldı. Savcı esas hakkındaki mütalaasında her iki isminde cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan Halit Ergenç, ''Orada benim tanık olarak ifademe başvuruldu ve ben yalan söylemedim. Samimiyet göreceli bir kavram, biz sektörde bir sürü insanla çeşitli yerlerde samimi pozlar verebiliriz veya aynı projede yer aldığımız bir sürü bölüm çektiğimiz kişilerle samimiyetimiz olmayabiliyor. İçimdeki 'keşke'lerden bir tanesi, keşke o dönem karşı dava açsaydım fotoğrafların sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin çünkü akıl almaz iddialarda bulunuyorlardı. Oysa orada insan seli vardı, sanki biz ön plandaymışız gibi olmuştu. Herhangi bir kastımın mevcut olmaması ve suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraatımı talep ediyorum'' dedi.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu CEZALARI BELLİ OLDU Kararını açıklayan mahkeme, 'yalan tanıklık' suçundan Halit Ergenç’e 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu’na ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. MORALİ BOZULDU Kararı duyan Halit Ergenç, "Yalan söyledim yani?" dedi. Moralinin bozulduğu görülen Ergenç, hakimin kendisine karara itiraz edebileceğini hatırlatması üzerine "İtiraz edeceğiz" şeklinde yanıt verdi.